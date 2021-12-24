Hülya Avşar'dan 'simit' lincine günler sonra ilk yanıt: Sakinleştiyseniz, sıra bende!

Hülya Avşar: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum

1-Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “Simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı