Hülya Avşar'dan olay Tarkan itirafı! Poposunu yoklamak...
İstanbul Film Akademisi'nin internet üzerinden yapılan canlı söyleşisine katılan Hülya Avşar'dan bomba itiraflar geldi, Meltem Cumbul'u çok kıskandığını itiraf eden Hülya Avşar, Tarkan için de "Valla Ricky Martin'i yokladım, Tarkan'ı da yoklayabilirim" dedi.
Hülya Avşar, İstanbul Film Akademisi'nin internet üzerinden yapılan canlı söyleşisinde samimi itiraflarda bulundu. Mahsun Kırmızıgül için, "Şaşkınım onun bu başarısına" diyen Hülya Avşar, Gönül Yarası filmi nedeniyle de Meltem Cumbul'u çok kıskandığını söyledi. Avşar kızının, "Ricky Martin mi Tarkan mı?" sorusuna verdiği cevap ise tam bomba...
Hülya Avşar, İstanbul Film Akademisi'nin internet üzerinden yapılan canlı söyleşisinde samimi itiraflarda bulundu.
Avşar, "Çağan Irmak'ın anlatım dilini çok beğeniyorum. Fatih Akın'ın da anlatım şeklini beğeniyorum. Onlarla çalışma fırsatı bulmadım. Yeni yönetmenlerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Televizyon dizilerinden baktığımda da her zaman başka bir yönetmen ismiyle karşılaşıyorum." dedi.
'Mahsun'un başarısına şaşırdım'
Avşar, sunucunun "Sizi Mahsun Kırmızıgül'le bir projede görmek isteriz" demesi üzerine "Mahsun da çok başarılı. Şaşkınım onun bu başarısına" diye karşılık verdi.