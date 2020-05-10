Hülya Avşar'dan olay Tarkan itirafı! Poposunu yoklamak...

Hülya Avşar, İstanbul Film Akademisi'nin internet üzerinden yapılan canlı söyleşisinde samimi itiraflarda bulundu. Mahsun Kırmızıgül için, "Şaşkınım onun bu başarısına" diyen Hülya Avşar, Gönül Yarası filmi nedeniyle de Meltem Cumbul'u çok kıskandığını söyledi. Avşar kızının, "Ricky Martin mi Tarkan mı?" sorusuna verdiği cevap ise tam bomba...