Hülya Avşar'dan olay olan mastürbasyon sahnesiyle ilgili bomba yorum!
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Dijital platformlarda yayınlanan Dünya ile Benim Aramda dizisinde, Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi çok konuşulmuş, bazı kesimlerden tepki görmüştü. Berlin in Berlin filminde mastürbasyon sahnesi akıllara gelen Hülya Avşar'dan Sancaktutan'un bu sahnesi hakkında yorum gecikmedi.
Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren usta oyuncu Hülya Avşar, son yaptığı açıklamada yine gündeme bomba gibi düştü. Avşar'a Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi soruldu.
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Disney Plus'ta yayınlanan Dünya ile Benim Aramda dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi hakkında konuşan Avşar Kızı kendine has yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.
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Hülya Avşar da Berlin in Berlin filminde mastürbayon sahnesi çekmişti.
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Hülya Avşar önceki gün Etiler’de spor salonundan çıkarken görüntülendi.
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