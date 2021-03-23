Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na esprili mesaj! 'Burnun sığmadı mı'
'Sapyoseksüelim' açıklamasıyla gündem olan Hülya Avşar, bu kez eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yaptığı esprili yorumla adından söz ettirdi.
'Masumiyet' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun maskeli fotoğrafını paylaşması üzerine esprili bir yorumda bulundu.
Yıldız şarkıcı ve oyuncu, "Zekası müthiştir" diyerek övdüğü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile ilgili yazdığı esprili mesajla sosyal medyada gündem olmayı başardı.
Hülya Avşar, sekiz yıl evli kaldığı 57 yaşındaki futbol yorumcusunun Instagram'da yayınladığı maskeli fotoğrafına, "Burnun sığmadı mı?" mesajını yazdı.
Pandemi döneminde maske takmadığı için eleştirilere maruz kalan Çilingiroğlu'nun, bu kez de burnu açıkta kalacak şekilde maskeyi yanlış takması dikkatlerden kaçmadı.