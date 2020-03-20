Hülya Avşar'dan annelik üzerine yine olay açıklamalar bakın neler söyledi
Hülya Avşar, YouTube'da program yapmaya başladı. İlk konuğu Oytun Erbaş olan Hülya Avşar, yine kadınlar ve erkekler için söyledikleriyle herkesi kızdırdı.
2018 yılında Star Tv ekranlarında 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' adında bir program yapmanın ardından televizyon ekranlarından uzun bir dönem ayrı kalan Hülya Avşar'ın yeni adresi YouTube oldu. Sansürsüz ve özgürce yayın yapmak istediğini söyleyen Avşar, YouTube kanalı açarak 'Hülya Avşar Show' yapmaya başladı.
İlk konuğunu Oytun Erbaş olarak seçen Hülya Avşar, Star Tv ekranlarında Mehmet Aslantuğ ile yaptığı programda hemcinslerini kızdıracak açıklamalara imza atarak uzun bir süre çok konuşulmuştu. Yine hem erkekler hem de kadınlar için açıklamalar yapan Avşar, YouTube programının ilk bölümünde de 'kadınlar çocuk baksın' deyip söyledikleriyle eleştirildi.
Kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kendisinin büyüttüğünü söyleyen Hülya Avşar, bakıcıya da karşı olduğunu söyleyerek herkesi kızdıracak şu sözleri söyledi:
''Çocuğumu her zaman kendim büyüttüm. Anneler çocuklarını kendi büyütmeli, eşler çalışmalı. Eski sistemciyim.''