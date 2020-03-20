Hülya Avşar'dan annelik üzerine yine olay açıklamalar bakın neler söyledi

İlk konuğunu Oytun Erbaş olarak seçen Hülya Avşar, Star Tv ekranlarında Mehmet Aslantuğ ile yaptığı programda hemcinslerini kızdıracak açıklamalara imza atarak uzun bir süre çok konuşulmuştu. Yine hem erkekler hem de kadınlar için açıklamalar yapan Avşar, YouTube programının ilk bölümünde de 'kadınlar çocuk baksın' deyip söyledikleriyle eleştirildi.