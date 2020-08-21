Hülya Avşar'a soruşturma açıldı! Peçe yorumuna tepkiler çığ gibiydi!

Hülya Avşar'ın soruşturma açılmasına neden olduğu tam açıklaması ise şu şekildeydi:

"Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demişti. Korkmuştu.''