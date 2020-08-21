Hülya Avşar'a soruşturma açıldı! Peçe yorumuna tepkiler çığ gibiydi!
Hülya Avşar hakkında soruşturma açıldı, bir röportajda peçe takan ve çarşaf giyen kadınlara kızı Zehra'nın "Öcü" dediğini anlatması başını yaktı.
Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Ülkeyi saran Covid-19 virüsüne karşı taktığı siyah renkli maskesiyle gazetecilerin karşısına çıkan Avşar, şunları söylemişti:
"Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri... Zehra görmüştü birini 'Öcü' demişti, korkmuştu. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi"
Avşar kızı bu açıklamasıyla herkesin tepkisini çekmişti, eleştiriler çığ olup büyümüştü. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü sanatçı, sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtse de Önder G. isimli bir vatandaş savcılığa başvurarak Avşar'dan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Hülya Avşar hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Önder G., şikayet dilekçesinde Hülya Avşar'ın bir kesimi dini ritüelleri nedeniyle alenen aşağıladığını kaydederek "Sırf inançları dolaysıyla insanlara öcü yakıştırması yapan Hülya Avşar'ın cezalandırılması gerekir" dedi.
Hülya Avşar'ın soruşturma açılmasına neden olduğu tam açıklaması ise şu şekildeydi:
"Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demişti. Korkmuştu.''