Hülya Avşar'a hacker şoku! Hesabı çalındı: 'Fotoğraflarım var' deyip duyurdu
Ünlü isim Hülya Avşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya hesabının çalındığını duyurdu.
Hülya Avşar'ın iş insanı Cemal Güzelci ile yaşadığı gizli beraberliği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.
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Aşk iddialarını yalanlayan Hülya Avşar önce "Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün, çok şeker ama şu an yok. Ben şunu anladım ki yalnızlık çok keyifli" demişti.
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Avşar kızının iş insanı Güzelci ile ilişkisi kısa sürdüğü ortaya çıkmıştı.
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Avşar kızı basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Kendisi çok şeker biri ama uzlaşamadık. Ben normal değilim, yalnızlıktan vazgeçemiyorum" demişti.
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