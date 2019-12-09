Hülya Avşar'a benzerliği olay olan Melisa Şenolsun küvette poz verdi
Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'a benzerliğiyle olay olan Melisa Şenolsun, bu sefer küvette verdiği pozlarla gündeme geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur yeşil saten elbisesiyle çokça konuşulan Melisa Şenolsun, bu sefer küvette verdiği pozlarıyla adından söz ettiriyor.
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Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren Melisa Şenolsun, küvete girerek Muhsin Akgün'e poz verdi.
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23 yaşındaki güzel oyuncu, küvet pozlarıyla başta takipçileri olmak üzere herkesi kendine hayran bıraktı.
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Öte yandan Melisa Şenolsun, kıvırcık saçları ve kahkülünden dolayı Hülya Avşar'ın gençlik hallerine benzetildi.
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