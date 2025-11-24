Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu!
OnlyFans içerikleri ve iddialı paylaşımlarıyla bilinen Merve Taşkın geçen yıl Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olmuştu. Taşkın'ın özel hayatına dair açıklamalar yaptığı ve yaklaşık bir buçuk milyon görüntülenme alan programın ardından Avşar ve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Yetişkin içerik sitesi OnlyFans'ta ünlü olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Taşkın, Hülya Avşar'ın Youtube'da yayınladığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına 6 Eylül 2024'te konuk olmuştu. Söz konusu programın ardından Avşar ve Taşkın hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Hülya Avşar ve programına katılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında "fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler" suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.
Bir yıl önce yapılan programda, "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu", "lüks bir yaşam standardı sağladığı" ve "bu yaşamın özendirilecek bir tarafı olduğu" yönünde algı oluşturacak diyaloglar kurulduğu iddia edildi.
Avşar’ın da bu söylemleri normalleştiren ifadeler kullandığı iddia edildi. Videonun toplum zararına içerik barındırdığı belirtilerek erişim engeli talep edildi.