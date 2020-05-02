Hülya Avşar ücretini ikiye katladı! Talepleri dudak uçuklattı
En son "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde rol alan Hülya Avşar, bölüm başına aldığı ücreti iki katına çıkardı bakın ne kadar yaptı.
Hülya Avşar, bölüm başına aldığı ücreti iki katına çıkardı. Avşar'ın kaşesinde indirime gitmemesi de yapımcıları zora soktu. Avşar'ın kaşesinde indirime gitmemesi de yapımcıları zora soktu.
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Ünlü isim en son, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde rol alan Hülya Avşar, bölüm başı 60 bin TL kazanıyordu.
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Uzun süredir bir projede görülmeyen başarılı ismin bu durumu şaşırtıyordu. Ancak sebebi ortaya çıktı.
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Bölüm başı 120 BİN TL
Yapımcılar Avşar’ın kapısını çalsa da elleri boş döndü. Çünkü bölüm başı fiyatını iki katına çıkararak, 120 bin TL istedi.
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