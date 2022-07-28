Hülya Avşar turnayı gözünden vurdu! Milyonluk anlaşmaya imza attı
Uzun yıllar Türk sinemasında ve dizilerde rol almasının ardından kariyerine şarkıcılığı da ekleyen, Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Hülya Avşar son olarak "Duydun mu?" şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Geçtiğimiz gün Bodrum'da sahne alan Avşar kızı siyah dekolteli elbisesiyle gündeme damga vurmuştu. Cesur iddialı kostümleriyle adından söz ettiren Hülya Avşar, mücevher markasının yüzü oldu, milyonluk anlaşmaya imza attı...
Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen, Türk sinemasında rol aldığı filmlerin yanı sıra sesiyle de adından söz ettiren Hülya Avşar geçtiğimiz gün Bodrum'da sahne almış, derin yırtmaçlı elbisesiyle çok konuşulmuştu. Cesur sahne kostümleriyle gündemde yer alan Avşar kızı bir mücevher markasının reklam yüzü oldu, milyonluk anlaşmaya imza attı. İşte haberin detayları
Sosyal medya sayfasından paylaştığı iddialı kıyafetlerle ve sahne aldığı konserlerde tercih ettiği cesur kostümlerle sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, bir mücevher markasının reklam yüzü oldu.
Açıklamaları ve iddialı fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, turnayı gözünden vurdu.
Bir mücevher firması, 50'nci kuruluş yıldönümüne özel dev bir işbirliğine imza attı.