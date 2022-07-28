Hülya Avşar turnayı gözünden vurdu! Milyonluk anlaşmaya imza attı

Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen, Türk sinemasında rol aldığı filmlerin yanı sıra sesiyle de adından söz ettiren Hülya Avşar geçtiğimiz gün Bodrum'da sahne almış, derin yırtmaçlı elbisesiyle çok konuşulmuştu. Cesur sahne kostümleriyle gündemde yer alan Avşar kızı bir mücevher markasının reklam yüzü oldu, milyonluk anlaşmaya imza attı. İşte haberin detayları