Hülya Avşar trafik kazası geçirdi ölümden döndü! Ünlü oyuncunun durumu nasıl
Yakında ''Aynı Yağmurun Altında'' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar'dan endişe veren haber geldi. Ünlü ismin Tarabya Sahil'de kullandığı otomobille kaza yaptığı ortaya çıktı. Kazanın, Avşar'ın iddiaya göre fren yerine gaza basması sonucu meydana geldiği belirtildi. Hülya Avşar'ın sağlık durumu ne?
Ekranlara, ATV'de yayınlanacak olan 'Aynı Yağmurun Altında' dizisiyle dönmeye hazırlanan Hülya Avşar'ın Tarabya Sahili'nde geçirdiği kaza, ilk durumda bile yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Olay sonrası çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ünlü ismin sağlık durumu merak konusu oldu.
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönme kararı alan ünlü isim Hülya Avşar, ATV'de yayınlanacak "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere geri döndü.
Şimdilerde yeni rolü ile gündemde olan ünlü isim bu defa korkuttu.
Hülya Avşar, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptı.