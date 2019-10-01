Hülya Avşar tenis turnuvası için derin yırtmaçlı eteğiyle korta indi gösteri yaptı

Tenise olan tutkusuyla bildiğimiz Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen tenis turnuvasında önce leopar desenli derin yırtmacı bulunan eteğiyle sahaya inerek gösteri maçı yaptı, ardından da şampiyon olan isimlere ödüllerini takdim etti.