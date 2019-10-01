Hülya Avşar tenis turnuvası için derin yırtmaçlı eteğiyle korta indi gösteri yaptı
Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen tenis turnuvasında derin yırtmaçlı eteğiyle gösteri maçı yaptı.
Tenise olan tutkusuyla bildiğimiz Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen tenis turnuvasında önce leopar desenli derin yırtmacı bulunan eteğiyle sahaya inerek gösteri maçı yaptı, ardından da şampiyon olan isimlere ödüllerini takdim etti.
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Tek set olarak planlanan Hülya Avşar'ın yaptığı gösteri maçı, Bursalı hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle bir set daha uzadı.
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Tenisteki hünerlerini sergileyen Avşar, eğlenceli ve sempatik tavırlarıyla da izleyenlerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı.
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Leopar desenli derin yırtmaçlı eteğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Avşar kızı, maç sonunda turnuvada şampiyon olan isimlere ödüllerini takdim etti.
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