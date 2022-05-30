Hülya Avşar siyah bikinili videosuyla ortalığı kasıp kavurdu! Dansına bakın
Hülya Avşar, yine yıllara meydan okuyor. Tiktok hesabından paylaştığı bikinili videosu, kısa zaman içinde sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, bu videoyla hayranlarına 'günaydın' dedi. Avşar, geçmişte olduğu gibi yine dudak uçuklattı, gören bir daha baktı.
Yıllara meydan okuyan fiziği ile sık sık magazin basınında kendine yer bulan 58 yaşındaki Avşar kızı yaz sezonuna yine iddialı girdi.Hülya Avşar yaz sezonunu bikinili dansıyla açtı. ''Z kuşağı beni yakalasın'' sözleriyle de epey konuşulan Avşar'ın son pozları sosyal medyada gündem oldu.
'Cazibeli kadın' lakabını yeniden dillere dolayan Hülya Avşar, fitliğiyle dikkat çekiyor ve lakabına yakışır şekilde cazibesinden söz ettiriyor.
Bikinili dans videosunu gören hayranları Avşar kızı için, 'genç kızlara taş çıkartıyor', 'birinci belli', 'cazibeli kadın', 'hiç yaşlanmıyor' yorumlarını yaptı.
Sosyal medyayla ilgili Hülya Avşar, ''Tiktok'ta da bir şeyler yapmaya başladım. Z kuşağını yakalamak gibi bir amacım yok ama onlar isterlerse beni yakalayabilirler.'' dedi.