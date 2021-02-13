Hülya Avşar seneler sonra itiraf etti İbrahim Tatlıses'le öpüşmesi olay olmuştu

Avşar, ilişkilerde baskıya gelemediğini de söyledi:

"Yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan! Bir iki sene geçince gerçek kimliğim ortaya çıkar. Çünkü sıkılmaya başlarım."