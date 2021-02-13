Hülya Avşar seneler sonra itiraf etti İbrahim Tatlıses'le öpüşmesi olay olmuştu
Konuşanlar programında Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'le olay yaratan öpüşme sahnesi hakkında bomba açıklamalar yaptı.
Acun Ilıcalı'nın YouTube'dan kendi dijital platformu Exxen'e transfer ettiği Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına Hülya Avşar konuk oldu. İzlerken gülme krizlerine sokan programa Hülya Avşar'ın açıklamaları damga vurdu.
Uzun bir süredir hayatında kimse olmayan Avşar Kızı, hayatındaki erkeğe dair en dikkat ettiği 3 kriteri açıkladı. Güzel oyuncu, "Benim bir erkekte en dikkat ettiğim şeyler; espri kabiliyeti, dişler ve tırnaklar" dedi.
Hülya Avşar'ın bu açıklaması sonrası sosyal medyada kullanıcılar, ünlü oyuncunun geçmişte birliktelik yaşadığı isimleri hatırlattı. Avşar'ın bu konuya pek de dikkat etmediklerini iddia ettiler.
Avşar, ilişkilerde baskıya gelemediğini de söyledi:
"Yapılan baskıyı kabul etmiş görünürüm. O konuda sahtekarın tekiyim. Karşımdaki mutlu olsun diye kendimden olmayan şeyler yaparım. Ama hepsi yalan! Bir iki sene geçince gerçek kimliğim ortaya çıkar. Çünkü sıkılmaya başlarım."