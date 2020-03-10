Hülya Avşar sansürsüz yayın yapmak için yönünü dijitale çevirdi geri dönüyor
Hülya Avşar, uzun bir süre uzak kaldığı ekranlara geri dönme kararı aldı. Sansürsüz ve özgürce konuşabileceği için dijitali tercih ettiğini söyleyen Avşar kızı, YouTube programı yapacak.
Son olarak 2018 yılında Star Tv ekranlarında 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' adında bir program yapıp ardından uzun bir süre ekranlarda yer almayan Hülya Avşar'ın dönüşü, sansürsüz olacak. Hayranlarının merakla beklediği müjdeyi Avşar kızı verdi.
115
Avşar, daha özgür ve sansürsüz olduğu için dijitali tercih ettiğini söylerken programının mart ayının sonuna doğru YouTube'da yayımlanacağını söyledi.
215
Birbirinden farklı konukların yer alacağı projenin çekimlerini bu hafta yapılacak. Programın ana teması 'sansürsüz ve özgürce' konuşmak olacak.
315
Peki, Hülya Avşar kimdir?
1963 yılında Balıkesir'de doğan Hülya Avşar, Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra D.S.İ. Kulübü'nde yüzmeye başlayıp birçok müsabakaya katıldı.
415