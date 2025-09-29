Hülya Avşar kiracısıyla davalık oldu! 25 bin TL olan kiraya mahkeme bakın nasıl zam yaptı
Şarkıcı Hülya Avşar, uzun bir süredir aynı miktar ücret ödeyen kiracısıyla mahkemelik olmuştu. Kiracısının ödediği 25 bin TL kira bedeline mahkeme el attı. Bakın yeni kira ücreti ne kadar oldu...
MAHKEME AVŞAR'I HAKLI BULDU
Günaydın'ın haberine göre, Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere dairesinde oturan kiracısıyla kira artış nedeniyle mahkemelik oldu. Arabuluculuk görüşmelerinin de sonuçsuz kaldığı olay sonrasında devreye İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi girdi. Ve ünlü sanatçının talebi değerlendirildi, haklı bulundu.