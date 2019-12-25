Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu'nun nafaka sözlerine cevabı yapıştırdı
Hülya Avşar'a eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun nafaka sözleri hatırlatılınca cevabı tüm samimiyetiyle verdi. Can Yaman hakkında ise bakın neler söyledi.
1997-2005 yılları arasında Kaya Çilingiroğlu ile evliliği ihanetle biten Hülya Avşar'a Çilingiroğlu'nun nafaka ile ilgili söyledikleri sözler hatırlatılınca, Avşar kızı cevabı hemen verdi. ''Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına neden para vereyim. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin'' sözleri hatırlatılan Avşar, şöyle konuştu:
''Haklı olduğu taraflar da var, haksız olduğu taraflar da… Bir insan çocuğu içinse annesine bir şeyler yapabilir. Bizde hiçbir zaman bu tür düşünceler olmadı. Annesi olarak paraya ihtiyacım varsa ve sadece Zehra'ya bakılıyorsa çocuk annesi açısından mutsuz olur.''
''Onun mutluluğunu bozmamak için erkek olsam kadına da veririm. Annesiyle mutlu olsun. Buna nafaka diye bakmıyorum. Varsa ihtiyacı erkek dediğin vermeli zaten. İhtiyacı yoksa zaten kadın da istemez. Mesele burada erkekler bu kadar ince düşünemez.''
Hülya Avşar, son dönemde ortaya atılan “Rap müzik pop müziğin önüne geçti” iddialarına da değindi. Avşar, şunları söyledi: