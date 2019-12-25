Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu'nun nafaka sözlerine cevabı yapıştırdı

''Haklı olduğu taraflar da var, haksız olduğu taraflar da… Bir insan çocuğu içinse annesine bir şeyler yapabilir. Bizde hiçbir zaman bu tür düşünceler olmadı. Annesi olarak paraya ihtiyacım varsa ve sadece Zehra'ya bakılıyorsa çocuk annesi açısından mutsuz olur.''