Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu? Zehra Çilingiroğlu için bir araya geldiler
Hülya Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra Çilingiroğlu'nun doğum günü için bir araya geldiler. Evlilik hakkında söylenenler kafaları karıştırdı.
1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, ihanetle ayrılmışlardı. İkili, geçtiğimiz gün kızları Zehra Çilingiroğlu'nun 22. yaş gününü kutlamak için Etiler'de bir araya geldi. Ailecek birlikte keyifli zaman geçiren ekibe Avşar'ın arkadaşı ve eski kayınvalidesi Gülümser Çilingiroğlu da katıldı.
Doğum günü kutlamasının ardından çıkışta muhabirlerle kısa bir sohbet eden ekipten Hülya Avşar'ın arkadaşının söyledikleri ise kafaları oldukça karıştırdı. Son zamanlarda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile tekrar bir araya gelebileceği konuşulan Avşar kızı ve Kaya Çilingiroğlu'nun yeniden evleneceği iddiaları yine gündeme geldi.
Hülya Avşar'a ''Bu yıl projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?'' diye sorulunca Avşar’ın arkadaşı bombayı patlattı. Evlilik sorularına Avşar gülerken arkadaşı ''Evlilik için yazı bekleyin'' dedi. Ardından lafa giren Kaya Çilingiroğlu da ''bekleyin'' diyerek merak uyandırdı.
Öte yandan Hülya Avşar'ın geçtiğimiz haftalarda Kaya Çilingiroğlu için söyledikleri de magazin gündeminde uzun bir süre konuşulmuştu.