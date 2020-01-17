Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu? Zehra Çilingiroğlu için bir araya geldiler

Doğum günü kutlamasının ardından çıkışta muhabirlerle kısa bir sohbet eden ekipten Hülya Avşar'ın arkadaşının söyledikleri ise kafaları oldukça karıştırdı. Son zamanlarda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile tekrar bir araya gelebileceği konuşulan Avşar kızı ve Kaya Çilingiroğlu'nun yeniden evleneceği iddiaları yine gündeme geldi.