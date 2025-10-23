Hülya Avşar imaj değiştirdi! Son hali gençlere taş çıkarıyor...

10 Ekim 1963’te Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hülya Avşar, sadece oyunculuk değil; şarkıcılık, sunuculuk ve yapımcılık alanlarında da büyük başarılar elde etti. 1980’li yıllardan bu yana sanat dünyasının en etkili figürlerinden biri olan Avşar, hem zarafeti hem de karizmasıyla yıllardır Türkiye’nin en beğenilen isimleri arasında yer alıyor.