Hülya Avşar imaj değiştirdi! Son hali gençlere taş çıkarıyor...
Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Hülya Avşar, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 62 yaşındaki usta sanatçı, paylaştığı son set fotoğrafıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de hayran bıraktı.
Doğal güzelliğiyle yıllardır beğeni toplayan Hülya Avşar, bu kez kahkül kestirerek imajında cesur bir değişikliğe imza attı.
Yeni tarzını Instagram hesabından paylaşan sanatçıya, hayranlarından kısa sürede binlerce yorum geldi. “Genç kız gibisin”, “Zamana kafa tutuyorsun” gibi övgü dolu mesajlar alan paylaşım, binlerce beğeni topladı.
10 Ekim 1963’te Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hülya Avşar, sadece oyunculuk değil; şarkıcılık, sunuculuk ve yapımcılık alanlarında da büyük başarılar elde etti. 1980’li yıllardan bu yana sanat dünyasının en etkili figürlerinden biri olan Avşar, hem zarafeti hem de karizmasıyla yıllardır Türkiye’nin en beğenilen isimleri arasında yer alıyor.
Sanat hayatına “Haram”, “Bir Kadın Düşmanı” ve “Berlin in Berlin” gibi unutulmaz filmlerle adını yazdıran Avşar, müzikte de “Aşk Büyükse Günahları Sayma” ve “Bu Gece Uzatma” gibi eserlerle hafızalara kazındı.