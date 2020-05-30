Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i gözyaşlarına boğdu telefonla aradı
İbrahim Tatlıses'in son Harbiye konseri, geçtiğimiz hafta Kanal D ekranlarında yayınlamasıyla Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i aradı ve Tatlıses, duyduklarıyla gözyaşlarına boğuldu
İbrahim Tatlıses'in Harbiye konseri, geçtiğimiz hafta Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Muhteşem konserin ardından İbrahim Tatlıses ve Kanal D sosyal medyada gündem oldu. Sanatçı dostları da yaptıkları paylaşımlarla İmparator'u duygulandırdı.
İbrahim Tatlıses'in her fırsatta 'benim için çok özel' dediği Hülya Avşar, usta sanatçıyı telefonla aradı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'e 'Artık sahnelere dön, seni çok özledik' dedi.
Duygusal anların yaşadığı konuşmada gözyaşları sel oldu. Tanışıklıkları 40 yıl öncesine dayanan İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar sayısız filmde birlikte kamera karşısına geçtiler.
İlişkileri yılan hikayesine dönen ikiliden Tatlıses, Hülya Avşar için bir de şarkı yazdı.