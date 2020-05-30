Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i gözyaşlarına boğdu telefonla aradı

İbrahim Tatlıses'in her fırsatta 'benim için çok özel' dediği Hülya Avşar, usta sanatçıyı telefonla aradı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'e 'Artık sahnelere dön, seni çok özledik' dedi.