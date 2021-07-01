Hülya Avşar Gülben Ergen savaşı yeniden mi alevleniyor?

Magazinin en parlak dönemlerinde karşı karşıya gelen ve birbirlerine göndermeleriyle magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen eski rakipler Hülya Avşar ve Gülben Ergen yeniden karşı karşıya... Haftalarca hatta aylarca süren atışmaları ve polemikleri ekranlara yansıyan ve kıyasıya bir rekabet yaşayan ikilinin arasındaki sıcak rekabet küllerinden doğacak. Dört yıldır bir yatak markasının reklam yüzü olan Hülya Avşar'a Gülben Ergen rakip oluyor... İşte tüm detaylar...