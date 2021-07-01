Hülya Avşar Gülben Ergen savaşı yeniden mi alevleniyor?
Gülben Ergen Hülya Avşar yıllar sonra yeniden rakip oluyorlar...
Magazinin en parlak dönemlerinde karşı karşıya gelen ve birbirlerine göndermeleriyle magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen eski rakipler Hülya Avşar ve Gülben Ergen yeniden karşı karşıya... Haftalarca hatta aylarca süren atışmaları ve polemikleri ekranlara yansıyan ve kıyasıya bir rekabet yaşayan ikilinin arasındaki sıcak rekabet küllerinden doğacak. Dört yıldır bir yatak markasının reklam yüzü olan Hülya Avşar'a Gülben Ergen rakip oluyor... İşte tüm detaylar...
Yıllar içinde mecburen ya da rastlantı sonucu aynı ortamlarda, aynı programlarda yer alan ve dönem dönem barıştıklarını açıklasalar da aralarınsaki soğukluk hiç bitmeyen Hülya Avşar ve Gülben Ergen yeniden karşı karşıya...
Ara ara birbirlerine barış mesajları veren ikili bakalım bu kez tavrını koruyabilecek mi? Hülya Avşar, 4 yıldır bir yatak firmasının reklam yüzü. Buna istinaden bu yıl, Avşar kızının reklam yüzü olduğu markaya rakip olan büyük bir yatak firması harekete geçerek Gülben Ergen’in, markanın yeni sezonda reklam yüzü olmasına karar vermiş.
Magazin kulislerinde dolaşan son söylentilere göre geçtiğimiz aylarda el sıkışan Ergen, önümüzdeki haftalarda reklam filmi için kamera karşısına geçecek ve bir lansman yapacak.