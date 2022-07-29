Hülya Avşar göbek ve bacak dekolteli poz verdi, takipçilerinin gözünden o detay kaçmadı!
Son olarak çıkardığı "Duy beni" şarkısıyla adından söz ettiren, güzelliği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar önceki gün milyonluk anlaşmaya imza attığı haberi ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Avşar kızı sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla olay oldu. O detay takipçilerinin gözünden kaçmadı...
Türk sinemasında rol aldığı filmlerle, söylediği şarkılarla, güzelliği ile gönüllere taht kuran Hülya Avşar önceki gün bir mücevher markasıyla milyonluk anlaşmaya imza atmıştı. Gündemden Avşar kızı sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla tekrar olay oldu. Göbek ve derin bacak bacak dekolteli pozunu paylaşan Hülya Avşar'ın takipçilerinden o detay kaçmadı.
Şarkıcı Hülya Avşar’ın geçtiğimiz günlerde bir mücevher markasının reklam yüzü olduğu ve milyonluk bir anlaşmaya imza attığı ileri sürülmüştü.
Şimdi ise Hülya Avşar, sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur karesiyle gündeme geldi. Dekolteli bir elbise tercih eden Hülya Avşar’ın göbeğindeki dövme dikkat çekti.
Hülya Avşar zaman zaman yaptığı açıklamaların yanı sıra sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor.