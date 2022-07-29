Hülya Avşar göbek ve bacak dekolteli poz verdi, takipçilerinin gözünden o detay kaçmadı!

Türk sinemasında rol aldığı filmlerle, söylediği şarkılarla, güzelliği ile gönüllere taht kuran Hülya Avşar önceki gün bir mücevher markasıyla milyonluk anlaşmaya imza atmıştı. Gündemden Avşar kızı sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla tekrar olay oldu. Göbek ve derin bacak bacak dekolteli pozunu paylaşan Hülya Avşar'ın takipçilerinden o detay kaçmadı.