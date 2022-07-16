Hülya Avşar "Giyinmeye fırsat bulamadım" dedi bornozuyla sahneye çıktı! Görenler neye uğradığını şaşırdı
1982 Kainat Güzeli seçilen ve evli olduğu için tacı elinden alınan, bir dönemin bomba isimlerinden, sevilen sanatçı Hülya Avşar bornozuyla sahneye çıktı!
1982 yılında düzenlenen Kainat Güzellik yarışmasını kazanan fakat evli olduğu öğrenilince tacı geri alınan Hülya Avşar o dönem magazinde bomba olduğu gibi günümüzde de aynı yerini koruyor.
Hülya Avşar dönüm noktası olan bu olaydan sonra birçok projeden teklif alan Avşar magazinin gözde isimlerinden oldu.
Avşar 1983 yılında oynadığı Haram adlı filmle oyunculuk kariyerini 1995 yılında müzik eğitimi alarak çıkarttığı Yarası Saklı albümü ile müzik kariyerine adımını atmıştı.
Şarkıcılık hayatında oldukça başarılı olan sanatçı 2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görüldü.