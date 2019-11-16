Hülya Avşar geri gönüyor! Yılbaşı teklifini geri çeviremedi bakın ne kazanacak
Hülya Avşar'dan hayranlarını sevindiren haber geldi, gelen teklifi Avşar kızı bu sefer gelen teklifi geri çeviremedi.
Bir süredir ekranlarda görünmeyen Hülya Avşar'dan hayranlarını oldukça sevindirecek bir haber geldi. Ün sanat.ı, bir süredir sahnelerde gözükmüyordu ki müjde geldi.
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Hülya Avşar, Antalya'da beş yıldızlı bir otelle yeni yılın ilk gecesi için anlaşma imzaladı. Avşar, geceden kazanacağı ücreti sır gibi saklasa da ünlü sanatçının 200 bin TL alacağı öğrenildi.
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Bu müjdeli haberin yanı sıra Hülya Avşar'ın bu sıralar televizyon yerine yeni bir albüm üzerine çalıştığı söyleniyor.
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Hülya Avşar, yeni yılın ilk gününü kızı Zehra Çilingiroğlu ile geçirmek istediği için kızını da beraberinde Antalya'ya götürecek.
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