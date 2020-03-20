Hülya Avşar evde kalmaya uymadı Kaya Çilingiroğlu'na tepki gösterdi

''Sağlık Bakanımızı gördüğüm yerde boynuna sarılacağım'': Avşar sözlerine şöyle devam etti "Doktor olduğu için çok bilinçli. Yapmamız gerekenler; ellerimizi yıkayacağız, mesafeli olacağız, çok da kalabalığa girmeyeceğiz. Evlerimizi havalandıralım. Kurallara uyalım. Şu sıralar misafir olaylarına girmiyoruz, internet üzerinden görüşüyoruz. Sağlık Bakanımızı gördüğüm yerde boynuna sarılacağım. Çok çalışkan bir insan, sakin ve her şeyi adım adım götürüyor. Bizim için büyük bir şans. Allah yardımız olsun."