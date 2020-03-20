Hülya Avşar evde kalmaya uymadı Kaya Çilingiroğlu'na tepki gösterdi
Hülya Avşar corona virüsle ilgili yaptığı yorumdan dolayı eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na tepki gösterirken evde kalma çağrısına uymadı ve sokağa attı kendini.
Yeniköy’de objektiflere takılan Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun "Korunmak için bir önlem almadım" sözlerini hatırlatan muhabirlere "Bir de doktor anne baba çocuğu, herkes kendi bacağından asılır. O da böyle" dedi. Avşar sözlerine şöyle devam etti:
"Bazen cesaretli insanlara da ihtiyacımız var. İçimiz karardı. Bugünlerde en başta psikolojimi bozmamaya çalışıyorum, dikkat ettiğimiz sürece bir şey yok. Evden çıkıyorum ama tek başıma boş olan yerlerde geziyorum. Kayınvalidemle her zaman konuşuyoruz. Eski kayınvalidem ama benim için hep bir anne olmuştur."
''Sağlık Bakanımızı gördüğüm yerde boynuna sarılacağım'': Avşar sözlerine şöyle devam etti "Doktor olduğu için çok bilinçli. Yapmamız gerekenler; ellerimizi yıkayacağız, mesafeli olacağız, çok da kalabalığa girmeyeceğiz. Evlerimizi havalandıralım. Kurallara uyalım. Şu sıralar misafir olaylarına girmiyoruz, internet üzerinden görüşüyoruz. Sağlık Bakanımızı gördüğüm yerde boynuna sarılacağım. Çok çalışkan bir insan, sakin ve her şeyi adım adım götürüyor. Bizim için büyük bir şans. Allah yardımız olsun."
''Murat’ın sonuna kadar arkasındayım'': Hülya Avşar, muhabirlere, "Bu şekilde çıkmak bana iyi geliyor. Murat Boz neden ‘dışarı çıkın’ paylaşımını siliyor anlamadım. Murat’ın sonuna kadar arkasındayım. Sokağa çıkmakta fayda var, çıkmayanda hata var. Ben yürüyüş yapmadığım zaman daha çok hasta olacağımı düşünüyorum.” diye konuştu.