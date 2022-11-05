Hülya Avşar da tayt tartışmasına katıldı 'İsteyen çıplak gezebilir!'
|
Usta sanatçı Hülya Avşar, Nükhet Duru'nun, günlerdir konuşulan "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık." çıkışına sessiz kalmadı. Avşar kızı, meslektaşı Nükhet Duru'nun başlattığı tayt tartışmalarına "İsteyen istediğini giyebilir." şeklinde verdiği karşılıkla dahil oldu.
Tenise tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Hülya Avşar, her söylemiyle gündem olmaya devam ediyor. Avşar kızı son olarak Nükhet Duru'nun başlattığı tayt tartışmalarına katıldı.
18
Güzelliği ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Avşar kızı, cesur pozlarıyla da büyük beğeni topluyor.
28
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Avşar, 2.8 milyon hesabından sık sık paylaşım yaparak takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.
38
Birçok tartışmada adı geçen Hülya Avşar, bu kez de uzun süredir gündem olan tayt tartışmalarına katıldı.
48