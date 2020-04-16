Hülya Avşar Cristiano Ronaldo'nun meydan okumasına böyle karşılık verdi

Koronavirüs sebebiyle neredeyse tüm dünya eve kapandı ve zaruri olmadıkça dışarı çıkmıyor. Evde karantina günlerinde ise sıkıntıdan birçok ünlünün yaratıcılığı gelişti denilebilir. Tuvalet kağıdını sektirme gibi meydan okumalar ortaya çıktı o akım geçti derken Portekizli futbolcu Ronaldo, Instagram hesabı üzerinden yeni meydan okuma paylaştı.