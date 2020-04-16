Hülya Avşar Cristiano Ronaldo'nun meydan okumasına böyle karşılık verdi
Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerine bir meydan okuma videosu yayımladı. Hülya Avşar da Ronaldo'nun meydan okumasına karşılık verdi.
Koronavirüs sebebiyle neredeyse tüm dünya eve kapandı ve zaruri olmadıkça dışarı çıkmıyor. Evde karantina günlerinde ise sıkıntıdan birçok ünlünün yaratıcılığı gelişti denilebilir. Tuvalet kağıdını sektirme gibi meydan okumalar ortaya çıktı o akım geçti derken Portekizli futbolcu Ronaldo, Instagram hesabı üzerinden yeni meydan okuma paylaştı.
Mesleği gereği her gün sıkı bir şekilde spor yapan Ronaldo, yine spor yaptığı anlardan birini Instagram'a video paylaşım olarak ekledi. Ronaldo, meydan okumasını ise ''45 saniye ellerini ayaklarınıza kaç kere değdirebiliyorsunuz?'' diyerek paylaştı.
Ronaldo, kendi videosunda ise 45 saniyede tam 142 kere ellerini ayaklarına değdirerek topu diğer takipçilerine attı. Instagram akımlarından geri kalmayan Hülya Avşar da Ronaldo'nun meydan okumasına karşılık verdi.
Sporla içli dışlı olduğu herkes tarafından bilinen Hülya Avşar, günlük sporuna Cristiano Ronaldo'nun meydan okumasını da kattı.