Hülya Avşar Çiçek Adas'ını satın aldı deniyordu! Şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Şerif Hatırlı, "Biz Çiçek Adası'nın hissedarları olarak çoğumuz salgın dönemi sebebiyle bu satışı geri çektik. Ancak bugün yayınlanan haberlerde bizim bu kararımıza rağmen adanın Hülya Avşar tarafından satın alındığı ve kızı Zehra tarafından mimarisinin çizileceğini de büyük bir şaşkınlıkla gördük. Bu yayınlanan haberler tamamen asparagas ve külliyen yalandır. Bu haberleri yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, hakkımızı yargıda arayacağız" dedi.