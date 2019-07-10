Hülya Avşar bombayı patlattı! Takipçilerine Cuma gününü bekleyin dedi
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, uzun yıllar sonra sosyal medya hesabından hayranlarını çok sevindirecek bir paylaşım yaparak müjdeyi verdi.
55 yaşında olmasına rağmen milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında sıklıkla cesur pozlar paylaşan Hülya Avşar, yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı.
‘Saymadım kaç yıl oldu?’ isimli yeni parçasının bir kısmını önceki akşam paylaşan Hülya Avşar, parçanın çıkış tarihi olarak Cuma gününü gösterdi. Hayranları, Hülya Avşar’ın yıllar sonra yeni bir şarkısını dinleyeceği için şimdiden geri sayıma başladı.
Özel aracı gündem olmuştu: Avşar kızı son olarak kendisi için dizayn edilen Mercedes X Class marka yeni otomobiliyle gündeme gelmişti. Avşar'ın yeni otomobilinin değeri ise 700 bin lira olduğu öğrenilmişti.
Hülya Avşar kimdir: Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Ailesi tarafından Kürtçe "malakan curri" diye çağırılırdı. Bu söz "sarışın" anlamına gelmektedirAnne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Hülya Avşar, Avşar-Pirebat Kürt aşiretine mensuptur.