Hülya Avşar Bodrum'da sahne aldı! Yeni şarkısının müjdesini verdi, Avşar kızı yönetmen koltuğuna oturacak
Katıldığı güzellik yarışmasıyla adını milyonlara duyuran, sonrasında kariyerine oyunculuk ve şarkıcılık ile devam eden, güzelliği ile kendisine hayran bırakan Hülya Avşar, bayramın birinci günü uzun bir aradan sonra Batum'da sahne almış, hayranlarını coşturmuştu. Konser programına devam eden Avşar kızı önceki gün Bodrum'da sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Avşar yeni şarkısının müjdesini verdi...
Kariyerine oyunculuk ve şarkıcılık ile devam eden, güzelliği ile gönüllere taht kuran Hülya Avşar, bayramın birinci günü uzun bir aradan sonra Batum'da sahne almış, derin yırtmaçlı elbisesiyle çok konuşulmuştu. Konser programına devam eden Avşar kızı önceki gün Bodrum'da sahne aldı. Konser önce basın mensupları ile bir araya gelen Avşar yeni şarkısının müjdesini vererek, klip yönetmenliğini de kendisinin yapacağını söyledi...
Hülya Avşar bayramın ilk günü Batum'da sahne almıştı. Rezervasyonun günler öncesinden dolduğu gecede Melih Yazgan imzalı elbise ile Azka Otel’de sahneye çıkan Hülya Avşar, bitmek bilmeyen enerjisi ile herkesi kendine hayran bıraktı.
Şarkılarıyla coşturdu
Gece boyu kendisini dinlemeye gelenleri söylediği şarkılarla eğlendiren Hülya Avşar, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.
Basın mensupları ile bir araya geldi
Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Hülya Avşar 22 Temmuz’da bu senenin 3. yeni şarkısını çıkaracağı ve klip yönetmenliği de kendisinin yapacağını söyledi