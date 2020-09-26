Hülya Avşar ada satın aldı! Mimarisini de kızı Zehra Çilingiroğlu'na bıraktı
Hülya Avşar, kesenin ağzını açtı ve herkesi şaşırtan bir yatırım yaptı, ada satın aldı. Avşar'ın adanın mimarisini kızı Zehra'ya emanet edeceği öğrenildi.
Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık’tan ada satın aldı. Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı. Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi.
Hülya Avşar’ın 55 milyon TL ödeyeceği adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu’na teslim edecek.
Yıllardır hayalini kurduğu ada için kesenin ağzını açan Avşar’ın yılın büyük bölümünü burada geçireceği söyleniyor.
Öte yandan Hülya Avşar'ın bir röportajda peçe takan ve çarşaf giyen kadınlara kızı Zehra'nın "Öcü" dediğini anlatması başını yaktı.