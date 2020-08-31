Hülya Avşar Acun Ilıcalı'yı yatağa attım dedi! Sosyal medyayı salladı
Magazin dünyasının önde gelen isimlerinden Hülya Avşar, Acun Ilıcalı için dedikleriyle sosyal medyada gündeme oturdu.
Acun Medya ve TV8'in patronu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile İstanbul'dan taşınarak Ayvalık'a yerleşen Hülya Avşar'ı ziyaret etti. Acun Ilıcalı, 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile dikkatleri üzerine çekti. İkilinin fotoğraflarını Hülya Avşar sosyal medya hesabından paylaştı.
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Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'nde çektiği Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler yarışmasının finalinin ardından soluğu tatilde aldı.
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Avşar, Ayvalık'a geldiğinde kendisinde kalan Ilıcalı hakkında yaptığı espri kahkaha tufanı kopmasına neden oldu.
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Onu yatağıma attım: Avşar, Ayvalık'tan ev almadığını oraya gittiğinde ise kendi evinde kaldığını söyleyen Ilıcalı'ya "Onu yatağıma attım" diyerek şaka yaptı.
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