Hülya Avşar 57 yaşında üstsüz pozuyla meydan okudu! Sosyal medyayı sarstı
Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında gelen Hülya Avşar son fotoğrafıyla adeta yıllara meydan okudu.
57 yaşındaki Hülya Avşar bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sanatçı son pozuyla yine kendinden bahsettirdi.
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Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan ünlü sanatçı, cesaretiyle de kendine hayran bıraktırıyor.
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Uzun ve kızıl saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Avşar binlerce beğeni aldı.
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İşte o paylaşımlar...
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