Hülya Avşar 30 senedir saklıyordu sonunda ortaya çıktı bakın sözleşme şartı neymiş

Hülya Avşar ve ekibi anlaşma yaptıkları firma ya da yapımcıya, "Üniversiteden mezun, ailesini geçindirmek zorunda olan 2 gence iş bulunacak" şartının yer aldığı sözleşmeye imza atmış. Anlaşma ile Avşar ve ekibi tarafından belirlenen gençleri işe alıyor. Hülya Avşar'ın 1989'dan bu yana iş imkanı sağladığı kişi sayısı 350'nin üzerine çıktı.