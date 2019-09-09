Hülya Avşar 30 senedir saklıyordu sonunda ortaya çıktı bakın sözleşme şartı neymiş
Hülya Avşar'ın 30 yıldır öğrencilere yaptığı yardımlar ortaya çıktı, imza attığı her işte yardımda bulunuyormuş.
Her zaman adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar'ın iyilik takvimi ortaya çıktı. 30 Yıldır üniversite öğrencilerine yardımda bulunan Avşar, bu zamana kadar yer aldığı her film, dizi, reklam ve programda en az iki öğrenciye iş imkanı yaratmış.
Hülya Avşar ve ekibi anlaşma yaptıkları firma ya da yapımcıya, "Üniversiteden mezun, ailesini geçindirmek zorunda olan 2 gence iş bulunacak" şartının yer aldığı sözleşmeye imza atmış. Anlaşma ile Avşar ve ekibi tarafından belirlenen gençleri işe alıyor. Hülya Avşar'ın 1989'dan bu yana iş imkanı sağladığı kişi sayısı 350'nin üzerine çıktı.
Spora olan ilgisiyle tanınan Hülya Avşar, son 20 yılda tenis sporuna 1000 öğrenci kazandırdı. Avşar, bunun yanı sıra her yıl 30 öğrenciye de burs imkanı sunuyor.
Peki, Hülya Avşar kimdir?
Hülya Avşar (d. 10 Ekim 1963, Balıkesir), Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve sunucu. Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Ailesi tarafından Kürtçe "malakan curri" diye çağırılırdı. Bu söz "sarışın" anlamına gelmektedir. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır.