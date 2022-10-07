Hulusi Akar'dan F-16'lar için nazlanan ABD'ye 'Tayfun' mesajı! İngiltere'den savaş uçağı alabiliriz
ABD ile Türkiye arasındaki F-16 krizi halen sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye 'tayfun' mesajı gitti. Akar, İngiltere'de 'Eurofighter Typhoon' savaş uçaklarını yakından inceledi. Türkiye’nin ara savaş uçağı ihtiyacını İngiltere'den karşılama ihtimali güçlendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'ye gitti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüştü, iki bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı. Akar'ın İngiltere'nin ürettiği Eurofighter Typhoon' savaş uçaklarını yakından incelemesi, ABD'ye 'Tayfun' mesajı olarak yorumlandı.
Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın resmi davetlisi olarak başkent Londra’ya gitti. Wallace tarafından Muhafız Tören Alanı’nda askeri tören ile karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı. Akar ile Wallace'nin samimi kucaklaşması dikkat çekti.
Eurofighter Typhoon'u inceledi
İngiltere Hava Kuvvetleri (RAF) Coningsby Hava Üssü’ne giden Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Walace ile birlikte Eurofighter Typhoon (Avrupa’nın Savaşçısı Tayfun) savaş uçağın inceledi.
ABD, Türkiye’yi F-35 projesinden çıkardıktan sonra Türkiye, F-16 modernizasyonu ve yeni F-16 alımı için ABD ile görüşmelere başladı. ABD Başkanı Joe Biden söz verdiği halde, ABD Senatosu’ndan farklı sesler yükseldi. Özellikle Yunan ve Ermeni lobileri, Türkiye’ye F-16 satışının gerçekleşmemesi için lobi faaliyeti yürüttü.