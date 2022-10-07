Hulusi Akar'dan F-16'lar için nazlanan ABD'ye 'Tayfun' mesajı! İngiltere'den savaş uçağı alabiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'ye gitti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüştü, iki bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı. Akar'ın İngiltere'nin ürettiği Eurofighter Typhoon' savaş uçaklarını yakından incelemesi, ABD'ye 'Tayfun' mesajı olarak yorumlandı.