Hulusi Akar'dan Anıtkabir'i görmek isteyen Hira'ya davet

Komutanların kendisini tebrik ettiğini anlatan Karahan, "Anıtkabir'i gidip görmemiz için davet aldık. Çok mutlu olduk. Komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız adına evimize geldi, çayımızı içti. Bu maketi 10 günde yaptım. Kızım Hira, Anıtkabir'i görmeyi çok istiyordu. Ben de bunu kızım için yaptım. Kızımla Ankara'ya gidecek olmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.