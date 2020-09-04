Hulusi Akar ziyaret etti yakın dövüş gösterileri nefes kesti

Konuşmasına yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak başlayan Akar, hassas bir dönemden geçildiğini belirtti. Bu dönemde ordulara da önemli görevler düştüğünü ifade eden Akar, "Ülkelerimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği, rahatı ve huzuru, egemenliği ve bağımsızlığı için ordularımıza çok önemli görevler düşerken sizlerin de sorumlulukları her geçen gün artmaktadır." dedi.