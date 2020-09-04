Hulusi Akar ziyaret etti yakın dövüş gösterileri nefes kesti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız." dedi.
Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı
Alana gelişinde aralarında Somalili ve Libyalıların da bulunduğu askerleri, "kahramanlar merhaba" diyerek selamlayan Akar ile komutanların yerlerini almalarının ardından tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Somali ve Libya ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı.
Yakın dövüş gösterileri
Törende önce dağcılık sonra yakın dövüş gösterileri yapıldı. Yakın dövüş gösterisinde yetenek ve aldıkları eğitimleri gösteren komandolar, dağcılık gösterisinde ise kuleden geçiş yaptı. Gösterilerin sonunda komandolar tarafından "Komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız" yazısı açıldı.
Konuşmasına yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak başlayan Akar, hassas bir dönemden geçildiğini belirtti. Bu dönemde ordulara da önemli görevler düştüğünü ifade eden Akar, "Ülkelerimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği, rahatı ve huzuru, egemenliği ve bağımsızlığı için ordularımıza çok önemli görevler düşerken sizlerin de sorumlulukları her geçen gün artmaktadır." dedi.