Hulusi Akar ve komutanlar Dağlıca'da! Münbiç ve Tel Rıfat’tan bazı tacizler başladı
Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarıyla Dağlıca'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yılbaşından bu yana kadar 1999, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Bakan Akar, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" dedi. Bakan Akar, "Özellikle Münbiç ve Tel Rıfat’tan bazı tacizler başladı. Bunlara karşı terörist hedeflere tereddütsüz olarak her türlü müdahaleyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yılbaşından bu yana 1999, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.
Dağlıca’daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi'nde sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, Irak ve Suriye sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı düzenledi.
Zorlu hava ve arazi şartlarında büyük kahramanlık ve fedakarlık gerektiren operasyonları başarıyla yerine getiren birlikleri tebrik ederek sözlerine başlayan Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye, asil milletimiz, 85 milyon vatandaşımız terör belasından kurtuluncaya ve sınırlarımız tam olarak güven altına alınıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.
Suriye’nin kuzeyinde son dönemde artan terörist saldırılara dikkati çeken Akar, "Özellikle Münbiç ve Tel Rıfat'tan bazı tacizler başladı. Bunlara karşı terörist hedeflere tereddütsüz olarak her türlü müdahaleyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Teröristleri etkisiz hale getirmek için yapılması gereken ne varsa yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.