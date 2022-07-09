Hulusi Akar ve komutanlar Dağlıca'da! Münbiç ve Tel Rıfat’tan bazı tacizler başladı

Zorlu hava ve arazi şartlarında büyük kahramanlık ve fedakarlık gerektiren operasyonları başarıyla yerine getiren birlikleri tebrik ederek sözlerine başlayan Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye, asil milletimiz, 85 milyon vatandaşımız terör belasından kurtuluncaya ve sınırlarımız tam olarak güven altına alınıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.