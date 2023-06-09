Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın aldı

Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini satın aldı

Acun Ilıcalı, açıklamasında, şunları söyledi: "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor.