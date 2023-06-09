Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın aldı
TV8'in patronu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, futbol alanındaki yatırımlarına yenisini ekledi. Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı yeni bir kulüp satın aldığını duyurdu.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp satın aldı.
Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İrlanda ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu.
Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini satın aldı
Acun Ilıcalı, açıklamasında, şunları söyledi: "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor.
"Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."