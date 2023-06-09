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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın aldı

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın aldı

TV8'in patronu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, futbol alanındaki yatırımlarına yenisini ekledi. Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı yeni bir kulüp satın aldığını duyurdu.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın aldı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp satın aldı.

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın aldı

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İrlanda ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu.

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın aldı

Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini satın aldı

Acun Ilıcalı, açıklamasında, şunları söyledi: "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor.

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bir futbol kulübü daha satın aldı

"Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz." 

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