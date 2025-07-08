Hükümetten milyonlarca emekli için kritik adım! Öne alındı
Hükümet, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş artışı için harekete geçti. En düşük emekli aylığını 16.881 TL’ye yükseltecek torba yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu’nun öncelikli gündemi oldu.
AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş zammı düzenlemesi için Meclis takvimini öne çekme kararı aldı.
En düşük emekli maaşının 16.881 TL’ye yükseltilmesini de içeren düzenlemenin gecikmeden yasalaşması amacıyla, çalışma hayatına dair birçok başlığı kapsayan torba yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu gündemine alınmasına karar verildi.
EMEKLİ ZAMMI ÖNCELİKLİ GÜNDEM OLDU
Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasaya verilen önergeyle, en düşük emekli aylığında artış öngören madde de teklif metnine eklendi.
Hükümet, düzenlemenin Temmuz ayında yürürlüğe girmesi için sürecin hızlandırılması gerektiğini vurgularken, Genel Kurul gündeminde bulunan İklim Kanunu’nun görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi.