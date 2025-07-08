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Hükümetten milyonlarca emekli için kritik adım! Öne alındı

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Hükümetten milyonlarca emekli için kritik adım! Öne alındı

Hükümet, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş artışı için harekete geçti. En düşük emekli aylığını 16.881 TL’ye yükseltecek torba yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu’nun öncelikli gündemi oldu.

Hükümetten milyonlarca emekli için kritik adım! Öne alındı - Resim: 1

AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş zammı düzenlemesi için Meclis takvimini öne çekme kararı aldı. 

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Hükümetten milyonlarca emekli için kritik adım! Öne alındı - Resim: 2

En düşük emekli maaşının 16.881 TL’ye yükseltilmesini de içeren düzenlemenin gecikmeden yasalaşması amacıyla, çalışma hayatına dair birçok başlığı kapsayan torba yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu gündemine alınmasına karar verildi.

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Hükümetten milyonlarca emekli için kritik adım! Öne alındı - Resim: 3

EMEKLİ ZAMMI ÖNCELİKLİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasaya verilen önergeyle, en düşük emekli aylığında artış öngören madde de teklif metnine eklendi. 

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Hükümetten milyonlarca emekli için kritik adım! Öne alındı - Resim: 4

Hükümet, düzenlemenin Temmuz ayında yürürlüğe girmesi için sürecin hızlandırılması gerektiğini vurgularken, Genel Kurul gündeminde bulunan İklim Kanunu’nun görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi.

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