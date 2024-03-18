Hükümetten Bayram ikramiyelerinde kritik detay! Sadece emekliler değil onlar da yaralanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere bayram ikramiyelerinin 2-5 Nisan'da ödeneceğini açıkladı. Bayram ikramiyelerinden sadece emekliler yararlanmıyor. Ölen eşinin emekli aylığının %50'sini alana 1.500 TL yatacak. Ayrıca iş göremezlik geliri alana da ikramiye var. 31 Mart tarihinden önce emeklilik dilekçesi veren EYT'liler de ikramiye alabiliyor.
Sabah gazetesinde yayınlanan habere göre bayram ikramiyesinden emeklilerin dışındaki gruplar da faydalanabilecek Milyonlarca emeklinin merakla beklediği tarihi önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılan emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı müjdesini verdi.
Peki emekli ikramiyesinden kimler yararlanacak? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı? İş kazası geçirenler de yararlanabiliyor mu? İşte bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilenler.
EYT'LİLER ALABİLİYOR MU?
Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak.
Emeklilik dilekçesini 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT'liler de Kurban Bayramı'nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar. Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.