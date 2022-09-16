Hükümetler onları yok etmek istiyor! İşte sıra dışı yaşamlarıyla en ilginç 5 kabile geleneği!
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Dünyamızın yaşamaya elverişli her bölgesinde insanlar, bulundukları coğrafyalarının da etkisiyle bir kültür oluşturmuşlar ve bunu ritüellerle süslemişler. İşte sıra dışı yaşam süren insanların ilginç hayatları ve gelenekleri... Listede hükümetlerin yok etmek için uğraştığı kabileleri de bulacaksınız, ölülerini yiyen tuhaf insanların yaşamını da… İşte görenleri şaşırtan 5 ilginç kabile geleneği…
Büyük Victoria Çölü’nde yaşayan Spinifex diğer bir adıyla Pile Nguru Kabilesi dünyanın en ilginç kabilelerinden biri.
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Yaptıkları sanat eserleriyle tanınan bu kabile yaklaşık 15 bin yıldır bu coğrafyada yer alıyor.
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Yalnız bu topraklarda kalmak için verdikleri mücadele sizi çok şaşırtacak...
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Spinifex veya diğer adıyla 'Pile Nguru' Kabilesi, en sert iklimlerden birine sahip olan Büyük Victoria Çölü’nde yaşayan en az 15 bin yıllık Aborjin bir kabile.
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