Hükümet düğmeye bastı! Çalışma sisteminde yeni düzenleme masada!
2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi ile beraber birçok düzenleme için de çalışmalar başlatıldı. Doğum destek ödemelerinden, konut projelerine kadar birçok çalışma yapılırken düşen doğum oranlarını iyileştirmek için doğum izinlerinin uzatılması planlanıyor. Bugün konu ile ilgili Nüfus Politikaları Kurulu bir araya gelecek.
Son dönemde Türkiye'de doğum oranlarının düşmeye başlaması gelecek yıllarda ciddi sorunlara sonuç doğurabileceği için önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar da başladı. Özellikle 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi ile doğum izinlerinden, destek ödemelerine, konut projelerine, kredi desteklerine kadar birçok çalışmaya da imza atıldı.
DOĞUM İZNİ 1 YIL OLACAK
Hükümetin gündeminde bulunan önemli konulardan biri de doğum izinleri. 6 ay izin süresi bulunan anneler için bu sürenin 1 yıla kadar uzatılması planlanıyor.
Buna göre, Nüfus Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir araya gelecek.
MEMUR VE İŞÇİ BABALAR İÇİN DÜZENLEME
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, toplantıda doğurganlık hızındaki düşüşe karşı hazırlanacak ulusal eylem planı konusundaki öneriler görüşülecek.