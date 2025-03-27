Hükümet düğmeye bastı! Çalışma sisteminde yeni düzenleme masada!

Son dönemde Türkiye'de doğum oranlarının düşmeye başlaması gelecek yıllarda ciddi sorunlara sonuç doğurabileceği için önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar da başladı. Özellikle 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi ile doğum izinlerinden, destek ödemelerine, konut projelerine, kredi desteklerine kadar birçok çalışmaya da imza atıldı.