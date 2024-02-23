Hükümet derinlemesine çalışıyor dedi emekliye çifte zam müjdesi verdi

Tüm emeklilerin maaş artışlarının eşitlenmesinin hemen ardından yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerine de zam yapıldı. Ancak emekli için zam konusu henüz kapanmadı. Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasiler meydanlara ‘emekli’ gündemiyle çıkıyor. Öyle ki belediye başkanlarının pek çoğu odağına ‘emekli’yi aldı. Kimi sosyal destek ödemesi sözü verirken kimi de seçilmeleri durumunda su gibi pek çok hizmeti ücretsiz veya indirimli sunmaya hazır.