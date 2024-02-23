Hükümet derinlemesine çalışıyor dedi emekliye çifte zam müjdesi verdi
Emekliye yapılan maaş artışı ve ikramiye zammı sonrasında gözler seçim meydanlarından gelecek müjdelere çevrildi. Siyasiler seçmenine emekliler üzerinden pek çok vaat sunarken, seyyanen zam yeniden gündem oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli üzerinde derin analizler yapıldığını dikkat çekerek mart ayını işaret etti. İşte seyyanen zam ile ilgili kulislerde konuşulan rakamlar…
Tüm emeklilerin maaş artışlarının eşitlenmesinin hemen ardından yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerine de zam yapıldı. Ancak emekli için zam konusu henüz kapanmadı. Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasiler meydanlara ‘emekli’ gündemiyle çıkıyor. Öyle ki belediye başkanlarının pek çoğu odağına ‘emekli’yi aldı. Kimi sosyal destek ödemesi sözü verirken kimi de seçilmeleri durumunda su gibi pek çok hizmeti ücretsiz veya indirimli sunmaya hazır.
Konu emekli olunca kulislerde de yeni zam iddiaları dolaşmaya başladı. Seçim etkisi olarak belirtilen bu zamlar içinde en tutarlısı ise ‘seyyanen zam’ ihtimali olarak öne çıkıyor.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun katıldığı bir televizyon programında emekliye çifte zam iddialarını değerlendirdi. Erdursun rakam vererek "Aldığımız duyumlar seyyanen zam" açıklamasında bulundu.
Milyonlarca emekli maaşlarına yapılan yüzde 49.25 ve bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zammı yetersiz buluyor. Hemen hemen her platformda da seyyanen zam taleplerini dile getirmeye devam ediyorlar. Seçim çalışmalarında siyasilerin öncelikli gündeminde de ‘emekli’ yer alıyor.