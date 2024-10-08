Hükümet asla üstünü yapmaz dedi asgari ücret için net rakamı söyledi

Hem asgari ücretle çalışanları hem de özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren '2025'te asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuyla ilgili her gün yeni bir açıklama geliyor. Her uzman farklı bir oran verse de bu sene asgari ücrete yapılacak zammın gerçekleşen enflasyona göre değil beklenen enflasyona göre yapılması bekleniyor.