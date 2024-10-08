Hükümet asla üstünü yapmaz dedi asgari ücret için net rakamı söyledi
Asgari ücret tartışmaları bu sene eylül sonunda başladı. Yeni asgari ücretin belirlenmesine daha 3 ay olmasına rağmen ekonomide en çok konuşulan konu arasına girdi. Ekonomist Dr. Murat Kubilay'da asgari ücret beklentisini duyurdu. Kubilay açıklamasında alt sınıra vurgu yaparak, 'bu rakamda ısrarcılar' ifadelerini kullandı.
Hem asgari ücretle çalışanları hem de özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren '2025'te asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuyla ilgili her gün yeni bir açıklama geliyor. Her uzman farklı bir oran verse de bu sene asgari ücrete yapılacak zammın gerçekleşen enflasyona göre değil beklenen enflasyona göre yapılması bekleniyor.
'HÜKÜMET BU RAKAMDA ISRARCI'
Konuyla ilgili Simge Fıstıkoğlu'nun Youtube kanalına konuk olan ekonomist Dr. Murat Kubilay yeni asgari ücretle ilgili beklentisini açıkladı. 'hükümet bu rakamda ısrarcı' diyen Kubilay, 'Baktılar toplumsal tepki fazla bunun üzerine biraz daha konulabilir' dedi.
Ekonomist Dr. Murat Kubilay, Simge Fıstıkoğlu'nun "Sizce asgari ücrete nasıl bir zam yapılır, yapılmalı?" sorusuna şu yanıtı verdi;
Direkt söyleyeyim. Gerçekleşen değil beklenenen enflasyona göre zam yapmaya bayağı meyilliler. O enflasyon hedefi tutmayacağı için de belli bir üstüne koyma ihtiyacı da hissedecekler.