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Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir

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Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir

Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen İnci Taneleri dizisi, pavyon sahneleri ile yankı uyandırdı. İnci Taneleri dizisiyle ilgili RTÜK'e başvuru yapıldı.

Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, başrollerini Hazar Ergüçlü'nün üstlendiği ve Dilber karakteriyle öne çıkan "İnci Taneleri" dizisinin kaldırılması için yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı. Demir, dizinin Ankara kültürünü yanlış tanıttığını belirtti.

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Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir

Tanıtım videosunun yayınlandığı günden beri adından söz ettiren İnci Taneleri dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. 

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Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir

Dizideki pavyon sahneleri ve danslar ise büyük yankı uyandırdı. Bu durum ise bazı kesimlerin tepkisini çekti.

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Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, pavyon görüntüleriyle dizi reklamı yapıldığını, ana karakterin fragmanda giydiği elbisenin bir internet sitesine koyulduğunu ve aynı gün tükendiğini belirtti. 

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