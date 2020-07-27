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Hubble Uzay Teleskobu Satürn'ü fotoğrafladı NASA paylaştı

30 yıldır Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Hubble Uzay Teleskobu Satürn'ü fotoğrafladı. NASA, Instagram hesabından paylaştı.

Dünya’dan 1,35 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Satürn Hubble'ın objektifine takıldı. NASA'nın paylaştığı karede Satürn'ün iki uydusu da net bir şekilde görülebiliyor.

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Güneş’e en yakın 6'ncı gezegen konumunda olan Satürn'e ait kare NASA'nın resmi Instagram hesabından paylaşıldı.

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NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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Emektar uzay teleskobu bugüne kadar evrenin onlarca ikonik fotoğrafını çekti. 

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