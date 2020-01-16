Huawei Mate X'in satış rakamları belli oldu! Bakın ne kadar satıldı
Çin'in ünlü telefon markası Huaweı'in ilk katlanılabilir özellikli akllı telefonunun satış rakamları belli oldu.
Geçtiğimiz sene görücüye çıkarılan ve tanıtımından kısa süre sonra Çin'de satışa sunulan katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate X'in satış rakamları belli oldu.
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Forbes'un Çin medyasına dayandırdığı haberine göre, katlanabilen akıllı telefon satışa çıktığı Kasım 2019'dan beri 200 bin adet satabildi.
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Peki Huawei'nin ilk katlanabilir modeli Mate X'in özellikleri neler?
HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip.
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Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.
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