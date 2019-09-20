Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve şaşırtan özellikleri
Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonu Mate 30 Pro tanıtıldı. Huawei Mate 30 Pro'nun fiyatı ve özellikleri belli oldu.
Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Mate 30 Pro, 6.53 inç boyutunda, 2K+ çözünürlüğünde ve 18.5:9 formatında çentikli OLED ekrana ev sahipliği yapıyor.
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409 ppi değerinde piksel yoğunluğu sunan model, piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Kirin 990’dan güç alıyor.
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Kirin 990, 2 adet 2.86 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine, 2 adet 2.36 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve 4 adet 1.95 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.
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8 GB RAM ile gelen model, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.
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